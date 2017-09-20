Минфин представил проект госбюджета-2018 профильному комитету Рады

Министерство финансов Украины представило утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2018 год на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

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Как сообщается на странице Минфина в соцсети Facebook, документ представили первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, замминистра Сергей Марченко и госсекретарь Евгений Капинус.

"Впереди - дальнейшая работа с депутатским корпусом. Минфин надеется на конструктивный диалог с членами парламента и поддержку бюджета-2018", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 миллиардов гривень, расходами в 948 миллиардов гривень и показателем дефицита в 77,9 миллиарда гривень, или в 2,4% ВВП.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 747,6 миллиарда гривень, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.