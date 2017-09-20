Доллар и евро дорожают: Нацбанк опустил официальную гривню на 21 сентября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2618,9634 (20 сентября – 2612,6436)

100 EUR – 3144,5894 (20 сентября – 3127,8569)

10 RUR – 4,5054 (20 сентября – 4,4969)

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Как сообщает УНИАН, 20 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,19 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1896 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 584 сделки на сумму 358,62 миллиона долларов.