Кабмин компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного налога

Кабинет министров компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного налога в 2017 году по сравнению с фактическими поступлениями акциза на соответствующей территории в 2016 году.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Как мы и обещали, уровень акциза, зачисленный в местные бюджеты, не будет меньше уровня 2016 года, мы выполняем обещание. Это решение даст возможность обеспечить поступления налога на уровне не меньше 2016 года", - прокомментировал принятое постановление премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как отметил, представляя проект постановления заместитель министра финансов Сергей Марченко, документ также определяет суммы акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на таможенную территорию Украины топлива для зачисления в бюджеты органов местного самоуправления во втором полугодии 2017 года.

"Суммы определяются исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории в первом полугодии 2017 года", - сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в 2014 году приняла пакет изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым в местный бюджет зачисляется сбор от розничной продажи подакцизных товаров (алкогольные напитки, табачные изделия и автомобильное топливо). Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

При этом собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.