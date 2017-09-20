Кабмин компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного налога
Премьер отметил, что это решение даст возможность обеспечить поступления налога на уровне не меньше 2016 года.
Кабинет министров компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного налога в 2017 году по сравнению с фактическими поступлениями акциза на соответствующей территории в 2016 году.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Как мы и обещали, уровень акциза, зачисленный в местные бюджеты, не будет меньше уровня 2016 года, мы выполняем обещание. Это решение даст возможность обеспечить поступления налога на уровне не меньше 2016 года", - прокомментировал принятое постановление премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как отметил, представляя проект постановления заместитель министра финансов Сергей Марченко, документ также определяет суммы акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на таможенную территорию Украины топлива для зачисления в бюджеты органов местного самоуправления во втором полугодии 2017 года.
"Суммы определяются исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории в первом полугодии 2017 года", - сказал Марченко.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в 2014 году приняла пакет изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым в местный бюджет зачисляется сбор от розничной продажи подакцизных товаров (алкогольные напитки, табачные изделия и автомобильное топливо). Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.
При этом собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.