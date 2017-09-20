Экс-главе правления банка "Национальный кредит" объявлено подозрение в хищении средств

Сегодня бывшему председателю правления ПАО «Банк Национальный Кредит» сообщено о подозрении в хищении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн грн.

Читайте такжеОбъявлено подозрение экс-заместителю председателя правления банка "Старокиевский"

«Действия экс-председателя правления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Генеральная прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению экс-председателя банка «Национальный кредит» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

«Досудебным расследованием установлено, что в свое время председатель правления банкаподписал заранее убыточные договоры об открытии кредитных линий между финансовым учреждением и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредитам были в десятки раз меньше стандартных, которые предлагались банком», - сообщили в ГПУ.

Сумма ущерба, нанесенного банку по указанным фактам, в то время составляла 3,6 млн грн.

Читайте такжеФонд гарантирования обнаружил махинации со счетами в "Радикал Банке" накануне банкротства

О подозрении в совершении этого уголовного преступления экс-председателю банка«Национальный кредит» Игорю Клименко было объявлено 20 декабря 2016 года.

Справка. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Национальный кредит» 1 сентября 2015 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 18 августа 2016 года продлил сроки осуществления процедуры ликвидации банка в 31 августа 2018 года включительно. В октябре 2015 года ФГВФЛ завершил массовые выплаты вкладчикам банка.

Банк «Национальный кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, его основным владельцем является Андрей Онистрат (53,2128% акций).