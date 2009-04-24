Участники встреч финансовых G7 и G20 соберутся в Вашингтоне

Министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" и "большой двадцатки" обсудят в пятницу в Вашингтоне очередные шаги по преодолению мирового финансового кризиса, сообщает РИА Новости..

Как ожидается, тон диалога будет более оптимистичным по сравнению с предыдущими встречами в форматах "семерки" и "двадцатки". Это позволяют предположить недавние высказывания президента США Барака Обамы относительно "явных признаков прогресса в процессе восстановления экономики" и заявления министра финансов США Тимоти Гайтнера, отличавшиеся осторожным оптимизмом.

В центре внимания участников дискуссии, помимо главного вопроса "Что делать?", будет и другой, не менее традиционный вопрос "Кто виноват?" Частично на этот вопрос в четверг ответил Гайтнер, признавший, что существенная часть ответственности за происходящее сейчас в мировой экономике, лежит на Соединенных Штатах.

Источники в Вашингтоне не исключают, что оптимизм министров стран "семерки" (США, Канада, Япония, Британия, Франция, Германия и Италия) будет достаточно велик для заявления о том, что "дно" кризиса уже достигнуто и остается лишь один путь - наверх. В то же время, предположительно, в итоговом коммюнике стороны признают, что страны находятся в различном положении и для многих кризис еще бушует в полную силу. В целом, как ожидается, итоговый документ встречи G7 будет очень похож на документ, принятый по итогам аналогичной февральской встречи в Риме.

Как полагают американские эксперты, нынешние встречи "семерки" и "двадцатки" будут носить, преимущественно, технический характер, поскольку основные принципиальные решения уже были приняты. Важным вопросом повестки дня будет обещанное в Лондоне выделение 500 миллиардов долларов Международному валютному фонду. США и Япония пообещали выдать по 100 миллиардов, еще 100 пообещал Евросоюз, однако конкретные европейские страны пока на этот счет не высказывались.

Многие эксперты в связи со сложившейся ситуацией иронизируют на тему того, что директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан "будет ходить с шапкой и просить денег".

В целом, прорывов на предстоящих встречах не ожидают ни эксперты, ни представители властей стран-участниц.

Так, заместитель министра финансов Германии Йорг Асмуссен в минувшую среду сказал, что не ждет никаких сюрпризов от встречи G7. C аналогичным заявлением выступил и представитель Минфина Японии, заявивший, что в Вашингтоне не стоит ожидать новых идей и программ. По его словам, участники переговоров видят своей задачей достижение реальных результатов решений, принятых в начале апреля на лондонском саммите.