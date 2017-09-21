Порошенко: ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд

Худшее в украинской экономике уже точно в прошлом, считает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом говорится в обращении президента к участникам Украинского финансового форума, размещенном на сайте главы государства.

«Как бы там ни было, но статистика – главный свидетель тому, что худшее в украинской экономике уже точно в прошлом. Потерпев чрезвычайно мощный удар – из-за войны, агрессивного закрытия Россией до недавнего времени крупнейшего нашего рынка и даже из-за российской блокады экспорта в третьи страны – мы не просто выстояли, не просто избежали дефолта... Мы заложили основу для устойчивого развития», – говорится в тексте обращения.

По мнению Порошенко, жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение налогового бремени, дерегуляция, антикоррупционные мероприятия, открытие новых внешних рынков, в том числе и благодаря Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом – все это расчистило путь к восстановлению нашей экономики.

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Президент подчеркнул, что ВВП растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения.

«Уверенности в том, что экономисты не ошибаются в положительных прогнозах, добавляют и те сигналы, которые мы получаем из бизнес-среды. Опрос руководителей предприятий, которые ежеквартально проводит Национальный банк, фиксируют рост оптимистических ожиданий – как относительно развития макроэкономической ситуации, так и относительно финансового состояния самих предприятий. Согласно исследованию, проведенному Европейской бизнес-ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины наконец покинул отрицательную плоскость и стал самым высоким за шесть лет, включая довоенные. Опрошенные этой же ассоциацией предприятия планируют в следующем году расширение производства, увеличение зарплат и создание новых рабочих мест», – утверждает глава государства.