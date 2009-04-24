МВФ смягчает условия поддержки Украины

Международный валютный фонд (МВФ) "ослабляет ограничения" на финансово-бюджетную политику Украины и ряда других стран, имеющих стабилизационные антикризисные программы сотрудничества с Фондом. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан сообщил об этом накануне на пресс-конференции в преддверии очередной сессии МВФ и Всемирного банка, передает ПРАЙМ-ТАСС..

В подробности он не вдавался, сославшись на то, что по данному поводу его подчиненными подготовлена отдельная справка, которая сегодня должна быть обнародована. Со своей стороны он просто пояснил, что принятое решение обусловлено общим ухудшением ситуации в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, в том числе и в странах, заключивших соглашение с МВФ несколько месяцев назад.

Глава МВФ предупредил, что глобальный кризис еще "далеко не окончен", хотя с экономических фронтов и поступают "смешанные", в том числе и обнадеживающие сигналы. Он напомнил, в частности, что нынешний кризис, в отличие от предыдущих, характеризуется, помимо всего прочего, "коллапсом в международной торговле" и назвал это "сравнительно свежей и плохой новостью".

Д.Стросс-Кан подтвердил прогноз МВФ о том, что в будущем году ожидается начало оздоровления мировой экономики, но предупредил, что это будет зависеть от выполнения целого ряда условий. Одним из важнейших среди них он считает продолжение тесной координации в экономической политике стран мира.