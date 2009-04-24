Британский фунт стерлингов падает к доллару и иене

Курс британского фунта стерлингов падает к доллару и иене после того, как в британских СМИ появилась информация о том, что международные рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s, якобы, пересматривают кредитные рейтинги страны на уровне AAA в связи с опасениями относительно увеличения национального долга, сообщает k2kapital..

Не слишком удачно ситуация складывается для американского доллара, который теряет свои позиции по отношению к японской иене в преддверии ожидания публикации макроэкономической статистики. В частности, будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые могут снизиться уже пятый раз за последние 6 месяцев.

Между тем, евро немного укрепляет позиции по отношению к американской валюте вследствие ожиданий того, что индекс деловых настроений в Германии в апреле вырос до 82,3 пунктов, поднявшись таким образом с минимума за последние 26 лет, зафиксированного в марте на отметке 82,1 пункт.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 127,84 иены, а не 128,77 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 97,14 иены за доллар против 97,96 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3153 долл. за евро против 1,3144 долл. в предыдущую торговую сессию.