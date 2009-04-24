Цена на золото в мире поднялась

Цена на золото в четверг 23 апреля впервые почти за три недели поднялась выше 900 долл. за унцию, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подорожали на 14,10 долл., или на 1,6%, до 906,60 долл. за тройскую унцию.

Майский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 3,7% на отметке 12,755 долл. за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины вырос на 0,8% до 1188 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия подешевел на 0,3% до 232,50 долл. за тройскую унцию. Майские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 2,9% на отметке 1,992 долл. за фунт.