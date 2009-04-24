США намерены реформировать рынок кредитных карт

Администрация США собирается реформировать рынок кредитных карт, заявил Барак Обама на встрече с американскими банкирами, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, нам по мере формирования контуров новой системы важно располагать мнением организаций, выпускающих кредитные карты. Я, моя администрация и конгресс должны работать вместе, чтобы исследовать все возможные предложения и найти общий язык. Нам необходимо сформировать несколько новых коренных принципов, и я придерживаюсь твердого мнения, что в этой работе должны принять участие и представители банков", - сказал Обама.

В качестве приоритета реформы он назвал соблюдение интересов потребителей и заявил, что считает необходимым усовершенствовать финансовые институты с тем, чтобы не допустить повторения нынешнего финансового кризиса.

"Мы должны смотреть, как нам создать систему финансового регулирования, которая не позволила бы кризису повториться, как создать модель устойчивого экономического роста, базирующегося не на "пузырях" и биржевых спекуляциях..., и как создать более стабильную, более эффективную и дружественную для потребителей систему", - сказал Обама.

Суммарный долг по кредитным картам в США на январь 2009 года оценивался Федеральной резервной системой в 963 миллиарда долларов.