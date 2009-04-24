Экономика ЕС близка к восстановлению

По мнению комиссара ЕС по экономической и денежно-кредитной политике Хоакина Альмунии, экономика европейских стран демонстрирует позитивные признаки, которые могут означать, что она близка к восстановлению, сообщает k2kapital..

Однако, отметил Альмуния, пока нельзя говорить о том, что очевидно, восстановление экономики начнется завтра. Впереди, по словам еврокомиссара, стоят нелегкие задачи, несмотря и на позитивные моменты, передает Reuters.

Это уже не первое аналогичное заявление еврокомиссара. Так, вмарте Альмуния заявлял, уже сейчас можно наблюдать признаки улучшения экономической ситуации. По мнению Альмунии, о признаках оздоровления экономики свидетельствует главным образом то, что финансовая отчетность ряда банков неожиданно превзошла прогнозы аналитиков.