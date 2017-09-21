Спасая гривню: НБУ сегодня продал банкам $27 миллионов
12:48, 21 сентября 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,2203 гривни за доллар.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 21 сентября, продал банкам 27,1 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,2203 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 45,9 миллиона долларов.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 12:30 установился на уровне 26,2384 гривни/доллар.
Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк объявил о проведении аукциона по продаже валюты объемом до 100 миллионов долларов.
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