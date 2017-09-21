Житомирщина занимает 3 место среди областей по экономической эффективности

Житомирская область по экономическим показателям за январь-июнь 2017 года заняла третье место среди областей Украины по направлению «Экономическая эффективность». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, лидирующая позиция области в целом обусловлена несколькими показателями.

«Так, по показателю «индекса потребительских цен» (1 место) на Житомирщине цены повысились на 6,8% до показателя на декабрь 2016 года, тогда как по Украине - на 7,9%. «Индекс строительной продукции» - 2 место, как и по показателю «Индекса промышленной продукции»», - сказано в сообщении.

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По результатам мониторинга социально-экономического развития регионов, проведенного Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Житомирская область за январь-июнь заняла 8 общее рейтинговое место среди областей Украины.

Лучшие показатели в Житомирской области по следующим направлениям:

- «Сумма задолженности по выплате заработной платы, процентов к фонду оплаты труда» (1-3 место);

«Объем грузооборота автомобильного и железнодорожного транспорта» (3 место);

- «Доля суммарной мощности котельных на альтернативных видах топлива в регионе» (5 место);

- «Доля домохозяйств, которые заключили кредитные договоры в рамках механизмов поддержки мероприятий по энергоэффективности» (5-6 место).

Как известно, предприниматели Житомирщины могут получить до 93 тысяч гривень на развитие бизнеса.