В НБУ назвали условие для успешной работы банковской системы

Банковская система Украины на сегодня очищена, докапитализирована, ликвидна и готова кредитовать и развивать экономику, но для ее дальнейшей успешной работы требуются реформы в других секторах.

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Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

"Сама по себе финансовая система не способна изменить весь государственный строй, обеспечить реформы всех секторов и всех направлений. Чтобы мы и далее могли успешно работать, а это является серьезным вызовом для финансовой системы, необходимо успешное продвижение реформ остальных направлений", - сказала Рожкова.

По ее словам, речь идет в том числе о проведении пенсионной и судебной реформ, а также о принятии парламентом ряда законопроектов для финансового сектора, включая защиту прав потребителей и защиту кредиторов.

"Старая система демонстрирует чрезвычайное сопротивление этим реформам. Но мы абсолютно уверены, что все это будет сделано", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк призвал депутатов Верховной Рады поддержать ряд финансовых законопроектов, в том числе №6027 о возобновлении кредитования, 4117 о либерализации наличных расчетов, 2456-д о защите потребителей финансовых услуг, 1797-1 о страховании, 4004-д о реструктуризации валютных ипотечных кредитов граждан, 3132-д о повышении эффективности процедур банкротства, 2413-я о консолидации функций регулирования рынков финуслуг.

Кроме того, Нацбанк призвал парламентариев поддержать три приоритетных законопроекта о рынке капитала, в том числе №5592-р о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг, 6303 о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала и 7055 о рынках капитала и регулируемых рынках.