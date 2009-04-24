Доллар на ММВБ подешевел

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск пятницы снизился на 36 копеек по сравнению с уровнем четверга - до 33,42 рубля с 33,78 накануне, сообщает РИА Новости..

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.