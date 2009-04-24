Набсовет банка «Форум» возглавил Нюзе

Председателем наблюдательного совета банка «Форум» назначен Вильхельм НЮЗЕ вместо Леонида ЮРУШЕВА. Об том говорится в сообщении банка, обнародованном вчера на сайте интернет-издания ГКЦБФР.

В соответствии с решением собрания акционеров, которое состоялось 22 апреля, Л.ЮРУШЕВ (владеет 10,5% акций банка) остается в должности члена наблюдательного совета банка «Форум» как представитель ОАО «ВЗНКИФ Унибудинвест».

Л.ЮРУШЕВ занимал должность председателя набсовета банка на протяжении 6 лет.

Акционеры также ввели в состав наблюдательного совета Георгия БУТОВА, который владеет 0,0035% акций банка.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 19,385 млрд. грн., обязательства – 16,942 млрд. грн., собственный капитал - 2,443 млрд. грн., уставный капитал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» в I квартале 2009 года получил убыток 86,685 млн. грн.

Немецкий "Commerzbank" владеет 60,04% акций банка «Форум», Леонид ЮРУШЕВ напрямую владеет 10,5135%, ОАО «ВЗНКИФ Унибудинвест» - 15,7396%.