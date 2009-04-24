Минфин США: мировая экономика начинает стабилизироваться

Министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner) считает, что в мировой экономике наметились первые признаки стабилизации, хотя в целом ситуация остается довольно опасной. Об этом он заявил в статье, опубликованной на страницах британской газеты Financial Times, в преддверии открывающегося сегодня в Вашингтоне финансового саммита, сообщает k2kapital..

По мнению Гейнтера, ситуация на финансовых рынках постепенно улучшается, а спад мировой торговли сбавил обороты. При этом глава американского минфина признает, что 2009 год будет довольно сложным: экономика впервые за последние 60 лет переживает период спада, а объем мировой торговли, по некоторым прогнозам, может снизиться до уровня послевоенных лет.

В этой связи Гейтнер призвал лидеров "Большой двадцатки" проводить денежную и финансовую политику, которая необходима для восстановления роста миррой экономики.

Сегодня в Вашингтоне пройдут сразу два финансовых саммита: сначала состоится встреча министров финансов стран "Большой семерки" (G7), в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония, а затем к ним присоединятся министры финансов стран "Большой двадцатки".