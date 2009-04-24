ЕБРР отрицательно оценивает постановление НБУ

В Европейском банке реконструкции и развития отрицательно оценивают постановление Национального банка Украины №№107 и 109 о запрете формирования коммерческими банками резервов под задолженность в иностранной валюте.

Как сообщил УНИАН работник ЕБРР в Киеве, эти постановления были предметом обсуждения представителей банка с центральными органами власти Украины. По словам собеседника агентства, “постановления НБУ могут очень негативно повлиять на деятельность банков, которые имеют значительный портфель кредитов в иностранной валюте, причем к таким можно отнести практически все банки в Украине".

“Мы надеемся, – сказал представитель ЕБРР, – что эти решения будут пересмотрены регулятором с целью полномасштабной оценки возможных последствий”.

По словам собеседника, представители ЕБРР обсудили постановление НБУ также с руководством коммерческих банков, с представительством МВФ в Украине и другими финансовыми организациями.

Как сообщал УНИАН, постановление НБУ №108 от 28 февраля 2009 г. (вступило в силу 19 апреля 2009 года) запрещает обмен иностранной валюты с целью формирования резервов под задолженность в инвалюте для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Постановление НБУ №109 предусматривает формирование резервов под валютные кредиты в гривне, в результате чего у банков возникнет необходимость продавать валюту в объеме сформированного резерва на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ запретил покупать валюту на межбанке для обеспечения договоров по операциям купли-продажи ценных бумаг украинских эмитентов, отменив соответствующий пункт постановления Нацбанка №36 от 29 января 2003 года «Об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов».