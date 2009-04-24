BNP Paribas покупает Fortis

Правительство Бельгии полностью поддерживает соглашение о покупке контрольного пакета акций банка Fortis французской компанией BNP Paribas, заявил на заседании Палаты представителей в четверг премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей (Herman Van Rompuy), сообщает РИА Новости..

По словам бельгийского премьера, "у нас нет другой альтернативы". "Новые условия соглашения позитивны для вкладчиков, акционеров, сотрудников банка, налогоплательщиков и для страны", - сказал Ван Ромпей.

В октябре 2008 года, когда в условиях финансового кризиса над бельгийско-нидерландско-люксембургским холдингом Fortis нависла угроза банкротства, бельгийское правительство полностью выкупило бельгийские активы, и неделю спустя совет директоров банка и правительство Бельгии объявили о продаже 75% его акций французской банковской группе BNP Paribas.

Однако по требованию миноритарных акционеров сделка была аннулирована. На последовавшем общем собрании акционеры проголосовали против национализации банка и продажи части активов BNP Paribas.

Fortis, BNP Paribas и бельгийское правительство 6 марта 2009 года заключили новое соглашение на сумму порядка 10,4 миллиарда евро. Очередное общее собрание акционеров состоится 28-29 апреля. На нем пройдет голосование по новой сделке.

По мнению Ван Ромпея, акционеры банка дезинформированы относительно дальнейшей судьбы Fortis. Он отметил, что есть только два возможных пути: или акционеры проголосуют за продажу банка Fortis французскому холдингу, или же банк останется государственным на 100% на ближайшие годы.

"Ни в коем случае не будет больше никаких других переговоров, ни с BNP Paribas, ни с холдингом Fortis", - заявил бельгийский премьер-министр.

Финансовая группа BNP Paribas является одной из крупнейших международных банковских сетей, и присутствует более чем в 85 странах. BNP Paribas занимает одну из лидирующих позиций на европейском рынке банковских услуг, а также в Азии.

В апреле 2006 года группа приняла решение о приобретении 51% Укрсиббанка.