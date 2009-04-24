Доллар в банках немного вырос

Сегодня отечественная валюта незначительно подешевела по отношению к доллару, евро и российскому рублю, сообщает finance..

Так, в обменных пунктах банков сегодня курс покупки доллара составляет 7,95-8,06 грн/долл., продажи – 8,07-8,15 грн./долл.

Наличный евро банки покупают по 10,20-10,55 грн/евро, продают по 10,60-10,85 грн/евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,0-2,38, продажи – 2,40-2,70 грн за 10 рублей.

Национальный банк оставил на сегодня без изменений официальный курс гривни относительно доллара - на уровне 7,70 грн/долл. В то же время регулятор почти на 8 копеек понизил курс отечественной валюты по отношению к евро – до 10,0485 грн/евро. Курс российского рубля установлен на уровне 2,2791 грн за 10 руб.