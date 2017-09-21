Данилюк ожидает роста экономики Украины в следующие два года на 6-7%

Министр финансов Александр Данилюк ожидает роста ВВП Украины в течение 2018-2019 годов на 6-7%. Об этом он сообщил в ходе прямого включения во время выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

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"Я хочу принести рост в Украину на 6-7% в течение следующих двух лет", - сказал он.

По его словам, драйвером экономического роста должен стать приток в Украину иностранных инвестиций в результате успешной приватизации.

"Я поговорил более чем с сотней инвесторов, я почувствовал, что приближается цунами. В хорошем смысле этого слова. В том смысле, что есть интерес к Украине, и мы должны использовать эту возможность и показывать прогресс в проведении реформ", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%.

За 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.