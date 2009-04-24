Межбанк: доллар открылся снижением

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту немного снизились.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодняшние торги на межбанковском валютном рынке к 10:45 проходят в диапазоне 8,0525-8,0845 грн/долл. по сравнению с 8,0615/8,0775 грн. к закрытию торгов в четверг.

Евро торгуется на уровне 10,6158-10,6640 грн/евро против 10,5382-10,5651 грн/евро вчера.

Национальный банк проведет сегодня специальный целевой валютный аукцион, на котором продаст евро для погашения валютных кредитов заемщиков-физлиц по специальному "льготному" курсу.

Напомним, вчера Национальный банк покупал и продавал доллары по курсу 7,70-7,90 грн/долл.