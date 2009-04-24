Немыря: нужна новая архитектура мировой банковской системы

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что необходимо создать новую архитектуру мировой банковской и финансовой системы, поскольку нынешняя система является несовершенной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, такое заявление Г.НЕМЫРЯ сделал вчера в США, выступая на конференции «Первые 100 дней. Возможности, которые открывает кризис: усилия общества во время экономической нестабильности».

Во время своего выступления Г.НЕМЫРЯ сообщил об усилиях правительства Украины, направленных на преодоление последствий мирового кризиса, и приветствовал решение лондонского саммита G-20 относительно усиления мировой финансовой системы, в частности МВФ.

Напомним, что 21-26 апреля Г.НЕМЫРЯ находится с рабочим визитом в США как глава делегации Украины на Весеннем собрании Совета управляющих МВФ и Всемирного банка.

Министры финансов и управляющие центральных банков из всех регионов мира собираются в Вашингтоне 24–26 апреля, чтобы дать оценку глобальным мерам, принимаемым в ответ на мировой финансовый кризис, и попыткам по преодолению самой глубокой рецессии с 1930-х годов.