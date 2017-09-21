Минэкономразвития: теневая экономика в первом квартале сократилась до 37% ВВП

Уровень теневой экономики в Украине в I квартале 2017 года снизился на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37% ВВП, сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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"По предварительным подсчетам Минэкономразвития, в первом квартале 2017 года уровень теневой экономики составил 37% от официального ВВП, что на 6 процентных пунктов меньше показателя I квартала 2016 года", - говорится в материале.

В министерстве отметили, что детенизация стала результатом укрепления макроэкономической стабилизации и экономического роста, роста заработных плат на фоне уменьшения инфляционного давления и улучшения показателей розничной торговли, улучшения бизнес-климата и усиления доверия инвесторов к Украине.

В то же время, как отмечается, детенизация сдерживается низким уровнем доверия к институтам власти, сохранением значительных вызовов стабильности финансовой системы, а также наличием неконтролируемых территорий на востоке страны.

В разрезе видов экономической деятельности значительные темпы детенизации были продемонстрированы в добывающей промышленности (до 50% в I квартале 2017 года с 60% в I квартале 2016 года), оптовой и розничной торговле (до 43% с 48%), перерабатывающей промышленности (до 27% с 35%), операциях с недвижимым имуществом (до 47% с 54%), финансовой и страховой деятельности (до 51% с 57%), оптовой и розничной торговле (до 24% с 35%), а также строительстве (до 37% с 42%).

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в 2016 году снизился на 6 процентных пунктов - до 34% ВВП.