«Правэкс-Банк» завершил первый квартал с убытками

В I квартале 2009 года «Правэкс-Банк» получил убыток в сумме 41,726 млн. гривен, в то время как в первом квартале 2008 года чистая прибыль составляла 3,024 млн. гривен.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка сократились на 3% и на 1 апреля 2009 года составили 7,062 млрд. грн., обязательства – на 3% – до 5,771 млрд. грн., собственный капитал - на 3% - до 1,291 млрд. грн. Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец квартала составил 991,499 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 443 тыс. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".