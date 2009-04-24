Золотовалютные резервы КНР превысили 1,9 трлн долларов

Золотовалютные резервы Китай к концу 2008 года составили 1 трлн 946 млрд долларов, пишут Ведомости.

Они увеличились по сравнению с 2007 годом на 417,8 млрд долларов, сообщило Xinhua со ссылкой на Государственное управление валютного контроля КНР.

Начальник госуправления Ху Сяолянь сообщил также, что сейчас золотой запас Китая составляет 1 054 т.

Внешний долг Китая, исключая Сянган, Аомэнь и Тайвань, по данным управления, в 2008 году достиг 374 млрд 661 млн долларов, что на 0,28% выше уровня на конец 2007 года.

В сентябре 2008 г., по данным Всемирного совета по золоту, в мире насчитывалось пять стран, золотой запас которых составляет 1000 т и более — США (свыше 8000 т), Германия (почти 3500 т), Франция (2500 т), Италия (2450 т) и Швейцария (1040 т); в сентябре 2008 г. у Китая было 600 т золота. Сейчас Китай вышел на пятое место.

Золото во время кризиса стало для инвесторов инструментом хеджирования. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в 2008 г. вырос на 29% до рекордного значения в $100 млрд. Спрос со стороны промышленности упал на 7%. Основной прирост дали Индия и Китай. В Индии спрос вырос в IV квартале на 84%, а в Китае — на 21%. Тенденция продолжилась и в I квартале 2009 г. — инвесторы за это время приобрели 469 т золота.