Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза.

Об этом он заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Нью-Йорке.

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«Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения. Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко и Трамп встретились в Нью-Йорке.