Пенсии, армия и долги: ключевые приоритеты госбюджета-2018

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2018 год и, как того требует Конституция и Бюджетный кодекс, 15 сентября зарегистрировал документ в Верховной Раде. Представляя проект, глава правительства Владимир Гройсман навал его «бюджетом экономического развития», учитывающим ключевые приоритеты на следующий год.

«Я думаю, что некоторые политиканы уже сегодня начнут критиковать. Они критикуют - мы будем строить детские сады, они критикуют - мы будем строить дороги. Прошу украинских граждан заниматься своими делами и делать свою жизнь лучше, и не слушать тех, кто хочет вас направить в депрессию. Никакой депрессии, а только движение вперед», - подчеркнул Гройсман.

Главной отличительной чертой нового бюджета является то, что он впервые подготовлен на базе трехлетней бюджетной резолюции, утвержденной правительством в июне текущего года, предполагающей ускорение роста экономики Украины в 2018 году до 3% при сокращении инфляции до 7%.

Обнародованный на сайте Рады проект госбюджета на 2018 год предполагает рост доходов на 13,8% - до 877 млрд грн, расходов – на 12,7%, до 948 млрд грн, при этом дефицит госбюджета снизится до 2,4% ВВП с 3% с текущем году. Предельный объем госдолга по итогам года установлен в размере 2,747 трлн грн или 84,6% ВВП.

В рамках бюджета правительство предлагает повысить с 1 января минимальную зарплату на 16,3% - до 3 723 грн. При этом в правительстве подчеркивают, что повышение издержек компенсируется исключительно результатами роста экономики, а не дополнительными налогами и сборами.

Комментируя показатели проекта, первый замминистра финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что этот бюджет соответствует целям программы с Международным валютным фондом. По ее словам, правительство надеется на качественную дискуссию с депутатами и принятие документа до декабря.

«Если ранее все обсуждения по каждой сфере, по каждому распорядителю, с каждым министерством происходили в августе, то в этом году половина дискуссий уже прошла до того момента, как мы подали бюджетную резолюцию», - пояснила свой оптимизм представитель Минфина.

Детенизация и экономический рост

Структура доходов госбюджета по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась, и ключевыми источниками наполнения казны остаются налог на добавленную стоимость, акциз, налоги и сборы на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, перечисления прибыли Национального банка, рента за пользование недрами.

Правительство обещает, что в отличие от предыдущих лет изменений налогового законодательства «под бюджет» не будет, и рассчитывает сдержать свое обещание по итогам рассмотрения проекта в стенах парламента.

«Мы, как и в прошлом году, подали реалистичный бюджет, основываясь на итогах выполнения бюджета за 8 месяцев в этом году. Потому надеемся, что дискуссия будет происходить в рамках тех параметров, которые мы предоставили. Будем говорить о приоритетности каких-то расходов, а не о доходах», - прокомментировала Маркарова.

Что касается динамики доходов по сравнению с текущим годом, то есть интересные тренды. Дополнительные доходы в размере 76,5 млрд грн, или две трети всего годового прироста поступлений в госбюджет, правительство рассчитывает получить в результате роста платежей по НДС с ввезенных в Украину товаров.

Маркарова уверяет, что эти планы никоим образом не связаны с указанной в проекте ожидаемой девальвацией гривни к доллару до 29,3 грн/долл. по среднегодовому показателю или до 30,1 грн/долл. на конец 2018 года, а исключительно с ростом объемов ввоза товаров и детенизацией импорта.

«Бюджет не устанавливает курс. Мы пользуемся тем прогнозом, который утвержден Кабмином, - подчеркнула она. - Результаты детенизации мы видим уже в этом году. Таможня работает более прозрачно. Мы сфокусировались на оборудовании таможен сканерами и проводим обмен информацией с соседними странами. Соответственно, частично за счет детенизации, частично – за счет роста объемов».

Помимо роста НДС по импорту, правительство ожидает дополнительные 20,5 млрд грн от пенсионного сбора по некоторым хозяйственным операциям, в основном за счет сбора при оформлении права собственности на легковые автомобили.

Также ожидается рост на 13,6 млрд грн по налогам и сборам на доходы физлиц, что можно пояснить очередным повышением показателя минимальной заработной платы и дальнейшим выходом зарплат из тени.

Ключевые статьи доходов госбюджета 2017 2018 прирост, млрд грн прирост, % НДС с ввезенных в Украину товаров 221,260 297,800 76,540 34,6% Налоги и сборы на доходы физлиц 77,178 90,776 13,598 17,6% Акциз с товаров украинского производства 71,585 79,592 8,007 11,2% Налог на прибыль предприятий 67,120 72,327 5,207 7,8% Акциз с ввезенных в Украину товаров 41,751 46,057 4,306 10,3% НДС с товаров украинского производства 81,606 85,900 4,294 5,3% Ввозная пошлина 23,062 26,253 3,191 13,8% Доходы бюджетных учреждений 21,500 24,637 3,137 14,6% Перечисления прибыли НБУ 45,000 47,824 2,824 6,3% Пенсионный сбор по отдельным операциям 47,061 67,596 20,535 43,6% Судовой сбор 2,137 3,332 1,195 55,9% Рента за пользование недрами 44,072 40,974 -3,098 -7,0% Прибыль госпредприятий 25,188 20,973 -4,215 -16,7% Конфискованные активы коррупционеров 22,559 -22,559 -100,0% Всего доходов 770,967 877,043 106,076 13,8%

Приоритеты расходов: оборона, пенсии и дороги

В структуре расходов госбюджета-2018 наибольшую долю занимают дотации Пенсионному фонду и социальные выплаты, расходы на внешнюю и внутреннюю безопасность и оборону, а также расходы на обслуживание государственного долга, образование и медицину. На эти цели запланировано свыше 70% государственной сметы на следующий год.

Что касается динамики по сравнению с текущим годом, то в 2018 году правительство рассчитывает увеличить расходы на ряд сфер, в отношении которых анонсированы масштабные преобразования, включая предусмотренные обязательствами перед международными партнерами.

Так, дополнительные 19,8 млрд грн предлагается выделить Государственному агентству автомобильных дорог, в результате чего объем финансирования этой структуры увеличится вдвое – до 37,5 млрд грн.

На 17,6 млрд грн сверх плана текущего года получит Министерство финансов, что обусловлено ростом платежей по обслуживанию госдолга практически в таких же пределах.

Финансирование Министерства обороны и управления разведки при нем увеличивается на 15,5 млрд грн, Министерства внутренних дел – на 10,8 млрд грн, преимущественно за счет роста издержек на содержание Национальной полиции (на 5,2 млрд грн), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (на 2,5 млрд грн) и Администрации Государственной пограничной службы (на 1,1 млрд грн).

Дополнительные расходы 2018 года на проведение медицинской и образовательной реформ оцениваются в 11,4 млрд грн и 8,6 млрд грн, соответственно, поскольку их финансирование, как отмечают в Минфине, можно растянуть на несколько лет.

«Бюджет предусматривает расходы на проведение ключевых реформ. Пенсионной – в полной мере. Медицинской и образовательной – в той части, которую мы забюджетировали в 2018 году», - поясняет Маркарова.

Динамика ключевых расходов госбюджета по распорядителям 2017 2018 прирост, млрд грн прирост, % Госагентство автомобильных дорог 17,758 37,539 19,781 111,4% Министерство финансов (за счет госдолга) 273,453 291,015 17,562 6,4% Минобороны и ГУ разведки МО 70,273 85,815 15,542 22,1% Министерство здравоохранения 74,635 86,019 11,383 15,3% Министерство внутренних дел (за счет НП, ГСЧС, ГПС) 53,150 63,919 10,769 20,3% Министерство образования и науки 85,430 94,048 8,618 10,1% Государственная судебная администрация и суды 10,201 15,403 5,201 51,0% Министерство юстиции 9,095 12,693 3,598 39,6% Министерство агрополитики 9,442 12,456 3,014 31,9% Облгосадминистрации 6,693 9,611 2,918 43,6% Министерство экономики 2,687 4,996 2,309 86,0% Аппарат ВРУ, ГУД, секретариат КМУ 5,067 7,050 1,983 39,1% Министерство инфраструктуры 0,917 2,788 1,871 204,0% СБУ и внешняя разведка 7,850 9,185 1,335 17,0% Министерство культуры 4,283 5,439 1,156 27,0% Всего расходов 841,103 948,129 107,026 12,7%

Низкий дефицит, но пока высокая инфляция

Мнения экспертов относительно реалистичности правительственного сценария на следующий финансовый год разделились.

В частности, глава совета Национального банка Богдан Данилишин высказался в поддержку правительственного проекта, отмечая, что плановый дефицит госбюджета-2018 является одним из наиболее низких показателей за последние 7 лет и вписывается в Маастрихтские критерии (финансово-экономические показатели страны, достаточные для вступления в еврозону), а ожидаемый уровень инфляции соответствует целям денежно - кредитной политики НБУ.

В то же время, он отметил, что плановый рост ВВП на 3% не достаточный для нашей страны, и в среднесрочной перспективе целесообразно выходить на рост 7-8%.

«Я бы не боялся создания специальных фондов, из которых будут финансироваться ключевые программы, прежде всего, машино и авиастроения, масштабное строительство, научно-технические проекты, производство военной техники и продукции двойного назначения», - предложил Данилишин.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий назвал макропараметры госбюджета не только реалистичными, а даже консервативными наряду с экспертными оценками.

«Мы ожидаем рост экономики на 3,5% - в бюджете 3%. Наш прогноз инфляции на 2018 год 6,6% - в бюджете 7%. Мы также ожидаем более крепкую гривну - на уровне 28,5 грн/долл. в среднем за год, в то время как в бюджете заложен курс 29,3», - отметил он.

Позитивными трендами нового бюджета эксперт назвал отсутствие масштабного изменения налогового законодательства, планы по снижению расходов на жилищные субсидии, рост расходов на ремонт и строительство дорог, отсутствие финансирования для НАК «Нафтогаз Украины» и прямо выписанных планов докапитализировать госбанки и Фонд гарантирования вкладов.

Старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская считает, что базой для бюджетных показателей стал в целом реалистичный макропрогноз, однако правительство предлагает вновь повысить минимальную заработную плату больше темпов роста номинального ВВП для подпитки потребительского спроса.

«Предложенные правительством темпы роста минималки на 16,3% более умеренны, чем реализованные в 2017 году, однако не исключено, что данный показатель может быть пересмотрен ко второму чтению, как это произошло в прошлом бюджетном периоде», - отметила она.

Одним из ключевых рисков госбюджета-2018 эксперт назвала риск невыполнения плана поступлений от приватизации, который вопреки его невыполнению несколько лет подряд повышен до 22,5 млрд грн. «За последние два года приватизация не оправдала ожиданий. За 7 месяцев 2017 года поступления составили менее 200 млн грн при плане в 17 млрд грн. Риск недовыполнения этого плана может потребовать более высоких объемов заимствований или сокращения предельного дефицита бюджета», - считает Пионтковская.

В то же время, директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук полагает, что повышенный план поступлений от приватизации, в отличие от предыдущих нескольких лет, может быть выполнен.

«Шанс есть - уже начали продавать облэнерго. Еще могут продать что-то из «вечного» списка – «ОПЗ», «Турбоатом», «Центрэнерго»», - предположил Боярчук.

Эксперт назвал параметры правительственного проекта приемлемыми с точки зрения экспертных оценок и с учетом требований Международного валютного фонда.

«Наши прогнозы близки к этим показателям. Для МВФ важен реалистичный дефицит, а он в пределах, обозначенных Фондом – ниже 2,5%», - сказал Боярчук.

Глава правления Института общественно-экономических исследований, в прошлом первый замминистра экономики Анатолий Максюта считает, что ожидаемые правительством 3% роста экономики – слишком оптимистичный показатель.

«На этот год тоже ожидали 3% - сегодня правительство ожидает 1,8%. Планировали инфляцию до 8% - сегодня ожидаем больше 11%. Недотягивание экономического роста компенсируется инфляцией, и если такого роста не будет, очевидно, будет больше инфляция», - прогнозирует он.

Внештатный советник президента Украины, в прошлом первый замминистра финансов Украины Игорь Уманский отметил, что главная проблема – не в показателях бюджета, а в подходе к его формированию. «Продолжается практика «плыть по течению». Проблема не в бюджете, а в отсутствии стратегии, экономической политики и, как следствие, предложенной через такой инструмент как бюджет реализации этой политики для достижения конкретных целей. Потому мы не видим ни стратегии, ни целей, ни способов их достижения», - подчеркнул он.

Плюрализм мнений экспертов предрекает непростой этап рассмотрения бюджета в Верховной Раде. Тем более, что близятся парламентские выборы, и депутаты просто обязаны быть щедрыми и красивыми для электората. А может быть, по этой же причине бюджетный процесс будет быстрым и прозрачным, чтобы наконец-то сломать традицию встречать очередной Новый год под трансляцию парламентских баталий.

Ольга Гордиенко (УНИАН)