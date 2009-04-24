«Сведбанк Инвест» снизил прибыль

В I квартале 2009 года «Сведбанк Инвест» (Киев), по сравнению с первым кварталом 2008 года, сократил чистую прибыль более чем в 6 раз – до 3,099 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 3% и на 1 апреля 2009 года составили 5,332 млрд. грн., обязательства – на 3% - до 4,711 млрд. грн. За январь-март размер собственного капитала банка существенно не изменялся и на конец первого квартала составил 621,380 млн. грн., уставный капитал оставался на уровне 381,997 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО "Сведбанк Инвест" (Киев) работает на рынке банковских услуг с 1996 года.

Чистая прибыль банка в 2008 году составила 143,826 млн. грн.

100% акций ЗАО «Сведбанк Инвест» владеет ОАО «Сведбанк», которое принадлежит Swedbank AB (Швеция).