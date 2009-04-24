Инфляция в ЕС за I квартал составила 0,2%

Инфляция за первый квартал 2009 годав странах ЕС составила 0,2%, тогда как в России рост потребительских цен составил 5,4%, в марте инфляция в ЕС составила 0,3%, в России - 1,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает РИА Новости.

При этом примерно в трети стран Евросоюза в первом квартале 2009 года была отмечена дефляция.

"Снижение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Бельгии, Болгарии, Германии, Люксембурге, Словакии, Эстонии (на 0,1-0,6%), по сравнению с декабрем 2008 года - в Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, на Кипре, в Португалии, Эстонии (на 0,1-1,5%)", - говорится в сообщении.

С начала года потребительские товары и услуги более всего подорожали таких странах ЕС, как Латвия (3,3%), Литва (2,9%), Румыния (2,6%), Нидерланды (2,2%). В марте 2009 года среди рассматриваемых стран наибольшее увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в Греции (2%), на Мальте (1,5%), Кипре (1,4%). Для сравнения: инфляция в Беларуси составила 6,1%, в Украине - 5,9% за I квартал 2009 года.

В странах ЕС в I квартале продукты питания стали дороже на 0,6%, в России - на 5,3%. В марте рост цен на продукты в России составил 1,7%, в ЕС наоборот наблюдалась дефляция в размере 0,1%

За период с начала года потребительские цены на продукты питания в наибольшей степени возросли в Венгрии и на Кипре - на 4,9%, на Мальте - на 4,3%, в Польше - на 3,8%, в Финляндии - на 2,1%. В то же время уровень цен на продовольствие в Испании, Эстонии, Португалии, Ирландии, Дании, Словакии, Австрии снизился по сравнению с концом 2008 года (на 0,3-1,2%).

В марте 2009 года во многих странах ЕС было зафиксировано снижение потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшее удешевление продовольствия отмечалось в Латвии, Словакии, Австрии, Дании - на 0,8-1,3%. Однако в отдельных европейских государствах цены на продукты заметно увеличились: на Кипре - на 2,6%, в Польше и на Мальте - на 2% и 1,9% соответственно.

За первый квартал в странах ЕС среди наблюдаемых групп продуктов питания заметно подорожали овощи, увеличились цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, фрукты, а также мясо и мясопродукты. В России более всего выросли цены на фрукты - на 19,5% (в среднем по странам Европейского союза - на 1,1%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 11,8% (на 1,3%) и овощи - на 9,0% (на 4,8%).

В марте по сравнению с предыдущим месяцем в странах Европейского союза наблюдалось снижение потребительских цен на целый ряд продуктов питания. Наиболее заметно подешевели рыба и морепродукты, масла и жиры, а также овощи.