Объем проблемных кредитов в Украине вырос в полтора раза

По данным данные НБУ, за I квартал 2009 г. объем просроченных кредитов вырос на 55,18%, достигнув 27,955 млрд гривен, сообщает РБК.

Такой рост стал следствием неплатежей, которые начали резко увеличиваться с ноября прошлого года. С тех пор просрочка по многим кредитам превысила 90 дней, и банки вынуждены были перевести кредиты в более низкую категорию. Увеличение резервов под такие кредитные операции оказалось более существенным – на 13,87 млрд гривен до 58,37 млрд гривен (+31,16%). В результате такой деятельности, банки получили убытки в 7,02 млрд гривен, а рентабельность капитала впервые с 2001 г. стала отрицательной – минус 23,4%. При этом общий размер кредитных портфелей уменьшился на 32,72 млрд гривен, до 759,664 млрд грн.

Более всего пострадали банки, которые в предыдущие годы активно кредитовали население. Наибольший убыток на текущий момент объявил УкрСиббанк – 851,822 млн грн. Меньшие убытки у банка "Надра" (557,535 млн гривен), ПУМБ (119,759 млн гривен), "Форум" (86,685 млн гривен).

Эксперты считают, что наименее пострадали корпоративные банки, клиенты которых имеют больше вариантов реструктуризации долга. В то же время банкиры рассчитывают, что смогут во II квартале исправить ситуацию и получить прибыль.