Совет министров ЕС обсудит ситуацию в Украине
27-28 апреля в Люксембурге
Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС обсудит политическую и экономическую ситуацию в Украине.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.
“Министры обсудят политическую и экономическую ситуацию в стране. Никаких выводов одобрять не предусматривается”, - отметил собеседник агентства.
По словам представителя Еврокомиссии, министры обменяются мнениями об экономической ситуации в стране в канун получения второго транша Международного валютного фонда.
В то же время, министры не предусматривают одобрять какие-либо меры относительно помощи Украине.
Собеседник агентства также отметил, что, к сожалению, недостаточность политической стабильности в Украине не дает возможности стране проводить необходимые реформы. Представитель Еврокомиссии не предоставил других подробностей.
Заседание Совета министров состоится 27-28 апреля в Люксембурге.