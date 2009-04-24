Золото в мире дорожает

Цены на золото поднялись до трехнедельного максимума в пятницу после признания Китая в наращивании золотых резервов, сообщает Рейтер..

К 14.40 МСК цена золота составляла 910,45/911,65 долл. за унцию по сравнению с 902 долл. при закрытии торгов в четверг. Ранее в пятницу цена поднималась до 912,80 долл., что на 5 процентов выше, чем в начале недели.

Руководство Китая в пятницу подтвердило многолетние слухи о наращивании золотых резервов, сообщив, что сейчас они составляют 1.054 тонны и являются пятыми по величине в мире. Эксперты считают, что покупка золота в Китае будет продолжаться.

Китай может покупать драгоценный металл на спотовом рынке, но по мнению UBS, у страны есть возможность приобрести сразу большое количество, если состоится предполагаемая продажа 403,3 тонн Международным валютным фондом (МВФ).

"Китай может покупать золото на открытом рынке, но только малыми партиями. Любая попытка купить разом большое количество очень заметно отразится на рынке", - говорится в сообщении UBS.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого индексного фонда SPDR Gold Trust в четверг снизились на 1,53 тонны по сравнению со средой до 1.104,45 тонны.

Рост запасов фонда на 44 процента с начала года способствовал повышению цен на золото, но последнее увеличение запасов было почти месяц назад.