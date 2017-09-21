Нацбанк укрепил официальную гривню к евро, но опустил к доллару
Официальный курс НБУ на 22 сентября: 100 USD – 2623,7181 гривни; 100 EUR – 3123,5364 гривни; 10 RUR – 4,5062 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2623,7181 (21 сентября – 2618,9634)
100 EUR – 3123,5364 (21 сентября – 3144,5894)
10 RUR – 4,5062 (21 сентября – 4,5054)
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Как сообщал УНИАН, 21 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,25 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,29 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2372 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 630 сделок на сумму 406,52 миллиона долларов.