Нацбанк укрепил официальную гривню к евро, но опустил к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2623,7181 (21 сентября – 2618,9634)

100 EUR – 3123,5364 (21 сентября – 3144,5894)

10 RUR – 4,5062 (21 сентября – 4,5054)

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,25 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,29 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2372 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 630 сделок на сумму 406,52 миллиона долларов.