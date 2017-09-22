Минфин объявил конкурс среди банков для размещения 5,5 миллиарда бюджетных средств

Министерство финансов Украины обнародовало заявку о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств в сумме 5,5 миллиарда гривень сроком до 25 декабря 2017 года на условиях выдачи средств по первому требованию.

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Как сообщается на сайте Минфина, предложения банков принимаются до 15-00 сегодня, 22 сентября, и будут рассмотрены не позднее 27 сентября.

Минфин обратил внимание, что бюджетные средства по действующим нормам могут быть размещены на счетах Национального банка и банков, уставный капитал которых превышает 10 миллиардов гривень при условии соблюдения этими банками нормативов, своевременного выполнения обязательств перед клиентами и неприменения к этим банкам мер воздействия в течение последнего года.

Кроме того, по информации министерства, при размещении бюджетных средств на счетах устанавливается обязанность банков удерживать соответствующий период облигации внутреннего госзайма в объеме не менее 120% размещенных средств по балансовой стоимости.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2017 года составил 61,151 миллиарда гривень, что является максимальным значением показателя с начала 2003 года.