Рост экономики Украины за ближайшие три года превысит 11% - Данилюк

Совокупный рост экономики Украины в ближайшие три года превысит 11%.

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Об этом в ходе презентации проекта государственного бюджета сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"По нашим прогнозам, совокупный рост ВВП за три следующих года увеличивается более чем на 11%", - сказал министр.

Он также отметил, что инфляция за этот срок уменьшится до 5%.

«Это результат серьезных структурных реформ, которые мы проводили в последние три года», - сказал он.

Данилюк также добавил, что результатом реформ стал успешный выход Украины на внешние рынки капитала и привлечение 3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%.

За 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.