Курс доллара в банках сегодня без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 23 апреля курс покупки-продажи американской валюты не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,068 грн., по продаже – 8,06-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,46 грн. - на 0,7% дороже, чем 23 апреля, продают по 10,71 грн. - на 0,9% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,645 грн., по продаже – в пределах 10,57-10,85 грн.

Курс наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 23 апреля и составляет в среднем 0,2219/0,2455 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,235 грн., по продаже – 0,236-0,268 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,09 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,52 грн., на 0,9% дороже, чем вчера, продажи – 10,72 грн., на 1% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам немного повысился по сравнению с 23 апреля и составляет 0,2214 грн., курс продажи незначительно понизился – до 0,2481 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,00/8,06 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,10 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 24 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,0485, к российскому рублю – 0,22791.