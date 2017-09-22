Данилюк настаивает на принятии законопроекта о Службе финрасследований
При этом глава Минфина назвал создание Службы финрасследований "давно перезревшим вопросом".
Министр финансов Александр Данилюк настаивает на внесении для рассмотрения и последующего принятия Верховной Радой правительственного варианта законопроекта о Службе финансовых расследований.
Читайте такжеСлужба финрасследований может начать работу с 2018 года - Гройсман
Об этом он сообщил в ходе презентации проекта государственного бюджета.
"Мы должны взять на себя ответственность и направить в Раду правительственный проект о Службе финансовых расследований. Создание СФР - это давно перезревший вопрос, который я пытаюсь решить с первого дня своего назначения, и мы не может откладывать этот вопрос еще на месяцы", - сказал министр.
"Я буду убеждать вас уважаемые депутаты, премьер-министра и президента поддержать именно законопроект Минфина, который был поддержан правительством", - добавил Данилюк.
Министр также отметил, что Государственная фискальная служба нуждается в институциональной реформе, что позволит перезагрузить систему и повысить к ней доверие со стороны налогоплательщиков.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями бизнеса заявил, что поручил председателю парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект. Он должен быть принят до конца 2017 года, а запустить службу планируется со второго квартала 2018 года, одновременно отменив право других силовиков проверять бизнес.
В тоже время аналогичный законопроект министерства финансов был принят правительством еще весной, но не был одобрен Национальным советом реформ.