Данилюк настаивает на принятии законопроекта о Службе финрасследований

Министр финансов Александр Данилюк настаивает на внесении для рассмотрения и последующего принятия Верховной Радой правительственного варианта законопроекта о Службе финансовых расследований.

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Об этом он сообщил в ходе презентации проекта государственного бюджета.

"Мы должны взять на себя ответственность и направить в Раду правительственный проект о Службе финансовых расследований. Создание СФР - это давно перезревший вопрос, который я пытаюсь решить с первого дня своего назначения, и мы не может откладывать этот вопрос еще на месяцы", - сказал министр.

"Я буду убеждать вас уважаемые депутаты, премьер-министра и президента поддержать именно законопроект Минфина, который был поддержан правительством", - добавил Данилюк.

Министр также отметил, что Государственная фискальная служба нуждается в институциональной реформе, что позволит перезагрузить систему и повысить к ней доверие со стороны налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями бизнеса заявил, что поручил председателю парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект. Он должен быть принят до конца 2017 года, а запустить службу планируется со второго квартала 2018 года, одновременно отменив право других силовиков проверять бизнес.

В тоже время аналогичный законопроект министерства финансов был принят правительством еще весной, но не был одобрен Национальным советом реформ.