Гройсман пригрозил увольнением главе Антимонопольного комитета и "его прихлебателям"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и "его прихлебателей" в случае продолжения блокировки важных государственных тендеров.

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Об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Именно в этом году усилиями ГФС нам удастся мобилизовать плюс 50 миллиардов гривень в бюджет Украины. Но это все нужно сделать системно - нам нужно оборудование на таможне, нужны сканеры и так далее. ГФС объявило тендер на закупку таких сканеров - рентген по всей границе нашего государства, чтобы понимать, что и по какой цене завозится в страну. Вдумайтесь - Антимонопольный комитет вчера или позавчера вообще отменил этот тендер. Это нельзя назвать по-другому, кроме как преступлением против государства, против государственного бюджета, это преступление, которое прикрывает контрабанду в стране и не дает нам эффективно бороться. Я буду разбираться с АМКУ, и если я увижу сговор - как говорят, АМКУ превратился во вторую тендерную палату, - я буду ставить вопрос об увольнении главы Антимонопольного комитета и всех его прихлебателей", - сказал премьер.