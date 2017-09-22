Украина получила сильный месседж доверия от американского бизнеса в виде миллиардных инвестиций - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина вернет Донбасс и Крым.

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканал Fox Business.

«Мы вернем Донбасс, мы вернем Крым», - заявил он.

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Кроме того президент отметил, что имел в Нью-Йорке встречу с представителями американского бизнеса. Также он констатировал, что несколько дней назад Украина вышла на рынок заимствований и позаимствовала три миллиарда долларов.

«Миллионы и миллиарды денег американских инвесторов поступили в Украину – это абсолютно сильный месседж доверия от американского бизнеса и американского народа», - добавил Порошенко.