«БГ Банк» сократил чистую прибыль более чем в 5 раз

В I квартале 2009 года «БГ Банк», украинская дочерняя структура "Bank of Georgia", по сравнению с первым кварталом 2008 года, сократил чистую прибыль более чем в 5 раз – до 0,538 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос України» за 23 апреля т.г.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 1%, и на 1 апреля 2009 года составили 1,340 млрд. грн., обязательства – на 3% - до 1,042 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 5%. За январь-март размер уставного капитала оставался на уровне 298,492 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «БГ Банк» (ранее «Универсальный банк развития и партнерства») зарегистрировано Национальным банком Украины 26 января 1994 года.

Чистая прибыль банка в 2008 году составила 13,463 млн. грн.

JSC "Bank of Georgia" (Грузия) владел 99,395% акций ОАО «БГ Банк».