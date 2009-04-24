По итогам первого квартала 2009 г. чистая прибыль «Донгорбанка» уменьшилась в 7 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и на 1 апреля составила 2,089 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№74 от 24 апреля 2009 г.)

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. активы банка уменьшились на 11% и на 1 апреля составили 6 млрд. 893 млн. 655 тыс. грн., обязательства – на 12,5% - до 5 млрд. 840 млн. 568 тыс. грн., собственный капитал – на 2,5% - до 1 млрд. 53 млн. 87 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале т.г. не изменялся и составляет 771,65 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Донгорбанк» - правопреемник «Акцептбанка» (г. Донецк).

По данным банка, на 1 января 2009 г. 99,9961% его акций принадлежали ООО «СКМ Финанс».