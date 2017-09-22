Данилюк пообещал, что правительство не будет повышать налоги в 2018 году

Бюджетные поступления на 2018 год отражают реальные доходы, которые экономика может получить в следующем году без повышения каких-либо налогов. Об этом в ходе презентации проекта государственного бюджета сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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"Правительство однозначно против повышения налогов, потому что мы заинтересованы в развитии благоприятного бизнес-климата", - сказал Данилюк.

По его словам, бюджетные доходы 2018 года отображают то, какие доходы реально может в следующем году обеспечить экономика без повышения налогов.

"Конечно и вам и моим коллегам в правительстве хотелось бы финансировать больше расходов, но нам нужно исходить из того что у нас ограниченный ресурс. Тратить всегда приятнее, чем зарабатывать, особенно когда зарабатывают одни, а тратят другие", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 миллиардов гривень, расходами в 948 миллиардов гривень и показателем дефицита в 77,9 миллиарда гривень, или в 2,4% ВВП.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 747,6 миллиарда гривень, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.