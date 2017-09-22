Кабмин намерен создать экспортно-кредитное агентство - Гройсман

Правительство намерено создать экспортно-кредитное агентство, которое позволит национальным производителям успешно поставлять товары на зарубежные рынки. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте такжеДефицит внешней торговли товарами в Украине вырос почти в 3 раза

"Мы будем это создавать, и более того, будем вас персонально (главу комитета промышленной политики Виктора Галасюка - УНИАН) привлекать к работе экспортно-кредитного агентства", - сказал премьер.

При этом сроки создания агентства названы не были.

Как сообщал УНИАН, создание экспортно-кредитного агентства (ЭКА) является одним из шагов по поддержке международной экспансии украинских товаров и увеличению объемов экспорта вдвое к 2019 году.

Согласно законодательству, агентство должно было заработать не позднее августа 2017 года.

В соответствии с законом об ЭКА, агентство создается для стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского производства. Номенклатура экспорта насчитывает более 15 позиций, включая продукты питания, товары легкой промышленности, машиностроения, самолетостроения, судостроения, производство ядерных реакторов, котлов, электромашин, железнодорожного транспорта.

Также агентство на добровольных началах осуществляет страхование, перестрахование, гарантирование экспортных договоров и участвует в программах частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Начальный уставный капитал агентства составит порядка 200 миллионов гривень бюджетных средств. Вместе с тем, согласно закону, бюджет не является единственным источником финансирования агентства. Такими источниками определены собственные средства, инвестиции, привлеченные у иностранных или отечественных инвесторов на возвратной или безвозвратной основе, средства международных финансовых организаций.

ЭКА создается в форме публичного акционерного общества, основателем которого является государство в лице Кабинета министров Украины, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция.

Органами управления ЭКА определены правление, наблюдательный совет и общее собрание акционеров.