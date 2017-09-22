Премьер призвал открыто и быстро обсудить проект госбюджета-2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной Рады открыто и максимально быстро провести дискуссии по законопроекту о Государственном бюджете на 2018 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря о внесенном в парламент законопроекте о госбюджете на 2018 год, Гройсман подчеркнул, что "мы должны с вами абсолютно публично, открыто провести несколько месяцев в работе, дискуссиях с экспертной средой для того, чтобы выйти на качественный документ экономического роста в 2018 году".

Гройсман напомнил, что приоритетами в проекте бюджета являются безопасность и оборона, образование, здравоохранение, соцзащита, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры.

Так, он призвал всех участников этого процесса "быть ответственными" и "максимально быстро и качественно провести эти дискуссии".