«Райффайзен Банк Аваль» получил убыток в 369 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» в I квартале 2009 г. получил убыток 368,969 млн. грн., в сравнении с 335,578 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка сократились на 9%, и на 1 апреля 2009 года составили 59,808 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3% - до 53,783 млрд. грн., обязательства – на 9% – до 52,698 млрд. грн., собственный капитал - на 4% - до 7,110 млрд. грн. Размер уставного капитала за указанный период не изменялся и на конец квартала составил 2,420 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

В 2008 году банк сократил чистую прибыль на 20% – до 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» владеет 95,93% акций финансового учреждения.