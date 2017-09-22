Гривня теряет позиции - 31,54 за евро

В пятницу, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,26/26,29 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеГосбюджет-2018: курс гривни к концу следующего года ожидается на уровне 30 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4548/0,4557 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,2384 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 328 сделок на сумму 184,98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,25 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 грн/рубль.