Вступило в силу решение суда о спецконфискации $200 миллионов Януковича – Луценко

Сегодня вступило в силу решение Сосновского районного суда города Черкассы относительно специальной конфискации активов экс-президента Виктора Януковича и его окружения на общую сумму $200 млн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеПирамида из долларов: Луценко заявил о конфискации $ 200 миллионов "мафии" Януковича"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы еще одну спецконфискацию банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Луценко анонсировал, что в ближайшие дни будет объявлено о спецконфискации $200 млн средств экс-президента Януковича и его окружения. «Через день мы объявим о спецконфискации еще $200 млн денег Януковича, через месяц объявим», - сказал он.

28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах Януковича и его окружения.