ВР должна поскорее принять пакет антикоррупционных законопроектов

Министерство юстиции призывает Верховную Раду как можно скорее принять пакет антикоррупционных законопроектов, внесенных в парламент Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Он подчеркнул, что самой существенной преградой в эффективном противодействии коррупции является несовершенное законодательство в этой сфере, которое по своему содержанию не соответствует ни требованиям времени, ни международным обязательствам Украины.

В настоящее время в Верховной Раде, по словам министра, ко второму чтению подготовлен пакет антикоррупционных законопроектов, которые должны стать первым политическим шагом на пути основательных антикоррупционных реформ.

По словам Н.ОНИЩУКА, речь идет о принятых в первом чтении еще в 2006 году проектах законов «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения» и «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений».

Как отметил министр, эти законопроекты прошли экспертизу специалистами Совета Европы, общественные слушания в профильном комитете ВР, поддержанные правоохранительными органами, однако, к сожалению, их рассмотрение, запланированное на 16 апреля, было отложено на неопределенный срок.

«Дальнейшее промедление с принятием законопроектов делает невозможной реализацию антикоррупционных реформ в Украине и наносит серьезный вред международному имиджу государства», - сказал Н.ОНИЩУК.

Со своей стороны президент Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Драго КОСА отметил, что после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО сделал вывод, что высшем уровне в Украине есть понимание необходимости борьбы с коррупцией и путей ее преодоления. «Надеюсь, что Верховной Раде хватит мудрости и сил для принятия пакета антикоррупционных законов и создания специального органа по борьбе с коррупцией», - отметил он.

Как проинформировал Н.ОНИЩУК, GRECO предоставил Украине 25 рекомендаций специального и общего характера, касающихся борьбы с коррупцией. В соответствии с этими рекомендациями Украиной полностью выполнены пять рекомендаций, еще пять выполнены удовлетворительно, а пятнадцать рекомендаций выполнены частично. По словам Н.ОНИЩУКА, отчет Украины о выполнении указанных рекомендаций будет рассматриваться 11-15 мая на 42-ом пленарном заседании GRECO. Кроме этого, Минюст уже завтра обнародует этот отчет на сайте министерства.