DCH инвестировала в Харьков более $1 миллиарда – Ярославский

В Харькове продолжает работу ІХ Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!»

Форум традиционно проходит в лучшем пятизвездочном харьковском отеле «Premier Palace Hotel Kharkiv», собственником которого является бизнесмен, президент и владелец группы DCH Александр Ярославский.

На совместном с почетными участниками форума и дипломатами брифинге Ярославский отметил, что в 2017 году Харькову удалось организовать самое представительское экономическое мероприятие за всю историю его проведения.

«Меня как бизнесмена в первую очередь интересуют практические вещи, которые будут обсуждаться на этом форуме. Но я за всю историю Харькова не помню, чтобы форумы собирали такое количество представителей разных стран и делегаций. Это, естественно, открывает большие возможности для бизнеса. Я хотел бы выразить глубокую признательность Юлии Александровне Светличной, губернатору, за то, что она организовала такое количество потенциальных партнеров, которые могут быть у харьковского и украинского бизнеса. Надеюсь, что этот форум даст и принесет конкретные и практические результаты», - сказал Ярославский.

Выступая с трибуны форума, он отметил, что ничто так нет привлекает партнёров инвестировать в проекты, как личный пример местного бизнеса. «Когда ты сам инвестируешь – это самая лучшая агитация партнеров вкладывать. За последние 5 лет я и компания DCH вложили в харьковский регион более 1 млрд дол. Это такие проекты как аэропорт, совместная инвестиция с государством, частно-государственное партнерство. Это и отель, в котором вы находитесь, это и стадион, спортивная инфраструктура, это и торговые центры, это и Харьковский тракторный завод. Мы не собираемся на этом останавливаться», - отметил Ярославский.

Он предложил иностранным партнерам присоединяться к инвестированию в производственную сферу, в частности ХТЗ, но также заверил, что группа DCH имеет достаточное количество других готовых инвестпредложений.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная отметила, что на форум прибыли 30 иностранных делегаций, 15 послов государств. Всего на экономическом форуме присутствуют около 500 участников. «Сегодня в Харькове проходит инвестиционный форум. Это самое мощное экономическое событие Восточной Украины, к которому мы готовились целый год. Почти 500 участников сегодня соберутся для откровенного разговора, чтобы наработать перспективные направления развития национальной экономики, увидеть какие новые пути и инструменты инвестирования можно внедрить», - сказала она, добавив, что по результатам мероприятия подпишут договоры на 75 млн дол. и 7 меморандумов о сотрудничестве.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что для США Харьковский регион потенциально очень важный. «Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с этим регионом. Сегодня я прибыла на это событие вместе с членами Палаты Представителей Соединенных Штатов, а также с представителями бизнеса», - сказала посол.

